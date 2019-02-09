談判只有微幅進展 華航總經理：盼儘快恢復協商、異中求同

2019-02-09 22:06

〔記者陳宜加／台北報導〕華航勞資談判暫停，雖未破局但僅有微幅進展，華航總經理謝世謙今晚於會後出面表示，今天協商過程中，感受雙方都有誠意，但部分議題還需要攜回研究，基本上華航希望儘快恢復協商，希望與工會異中求同，今天時間已經晚了。

他說，工會訴求8小時航班改派3人，仍須與工會討論，針對工會質疑華航聲稱增加成本，並非全然，主要是因為機師本身，由於機師培訓到正式上線需要一定時間，突然增加派遣人力，所有航班、航線、航網都必須做調整，並非不同意。

謝世謙強調，與工會持續溝通中，雙方願意把議案拿回去研究，應該是有善意。而針對工會表示罷工持續進行，謝世謙也說，華航會有因應方案，這兩天均維持運能9成以上，與旅客已簽訂契約，必須對旅客負責，也聯繫虎航加開班機。

不過，工會宣布繳交檢定證人數已突破450人，而且逐漸增加，明、後天運能能否維持，謝世謙並未透露，他說，罷工前兩天損失金額，目前仍在計算中。

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