比騎腳踏車還慢！ 國道目前最壅塞10路段揭曉！

2019-02-08 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日為春節連續假期第7天，國道北上路段自昨（7）日起湧現返家車潮，至今晚10點為止，國道1號、3號、5號共有10個路段最為壅塞，車輛時速最低只有16公里，比騎腳踏車還慢。

交通部「高速公路1968」網站截至晚間9點52分，統計出目前最壅塞的10個北上路段，第1名與第2名均是國道1號，分別為湖口服務區至湖口交流道路段、西螺交流道往西螺服務區路段，時速分別僅有16公里與18公里；國道3號的新竹系統至寶山交流道以及國道1號西螺服務區至北斗交流道路段並列第3名，時速均為22公里。

壅塞排行榜第5名為國道1號南投服務區至南投交流道路段，車輛時速僅有24公里；第6名由國道1號、3號、5號的3個路段並列，時速均為26公里，它們分別是銅鑼至苗栗交流道路段、大山至竹南交流道路段，以及宜蘭至頭城路段；壅塞排行榜第9名為國道1號的北斗至員林交流道路段，時速為27公里；國道3號的竹南至西濱則是第10名，車速僅有28公里。

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「高速公路1968」網站

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