華航董事長只聽鄭文燦的？ 桃園市新聞處澄清

2019-02-08 21:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕華航公司董事長何煖軒過去曾任桃園捷運公司董事長，是桃園市長鄭文燦的小內閣成員。而華航機師展開罷工行動，在協商、溝通過程，外傳有交通部官員透露「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的，根本不理會交通部」，對此，桃園市政府新聞處晚間發出新聞稿澄清，市長鄭文燦從來不介入華航的公司治理。

新聞處長詹賀舜表示，華航是上市公司，主要股東是航發會，交通部依法監理及政策指示，華航公司的董事會官股法人代表，必須遵循交通部的行政指導，市長鄭文燦從來不介入華航的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

詹賀舜說，鄭文燦在勞資雙方多次調解會中，都提出「機師是飛航安全的核心」，航空公司必須特別照顧機師的權益，這個主張一直沒有改變，而機師工會去年8月簽訂了1年的和平協議，市府勞動局也分別舉行兩家航空公司的協商，其中，長榮航空達成勞資協議，而華航卻未能達成，市府當時一再希望華航與工會可以各讓一步，但雙方都未接受，由此也可見，華航向來有自己的考量，根本沒有所謂「只聽鄭市長的」。

市長鄭文燦也呼籲，華航及機師工會盡速回到協商的談判桌，就工會訴求尋找妥協點，讓罷工落幕。

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