台中花博遊客爆棚 初三湧入12萬人

2019-02-08 17:45

〔記者張軒哲／台中報導〕春節連假天氣好，帶動出遊人潮，台中市政府自今年1月1日起開放市民憑身分證免費入園逛花博，春節期間遊客爆棚，昨天（7日）大年初三更湧入近約12萬人，其中，后里園區湧進約8.2萬人，創下單一園區單日入園人數新高，今天大年初四，遊客也預估會破10萬人。台中市交通局長葉昭甫說，鼓勵遊客多搭乘火車、接駁車前往花博園區，避免塞車。

台中市政府自今年1月1日起，開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，花博經濟效益開始浮現。葉昭甫說，在春節連假及台中市民免費入園政策加成下，昨天花博三大園區共有近12萬民眾入園參觀，是去年11月3日開幕以來次高。其中，后里園區更湧進約8.2萬人，創單一園區單日入園人數新高，各場館跟接駁車都大排長龍。

市府統計，今天中午12點截至，后里森林與馬場園區2萬3100人、外埔園區4000人、豐原園區7200人，共計3萬4300人。其中，免費入園人數（含森林、馬場及外埔）計1萬4400人，由於白天天氣溫和晴朗，預估人數也會超10萬人。

霧峰區廖先生說，趁著過年，全家約10多人同遊花博，有預期人數會暴增，但遊客比預期更多，本來想從森林園區搭接駁車去馬場園區，見到長長人龍，決定走花馬道散步過去。

葉昭甫說，大年初三各地前來花博園區參觀的遊客陸續湧入鐵路沿線火車站、市區接駁站及花博停車場，人潮一度擠滿部分接駁站點，交通局及時協調台鐵增開4列次區間快車，並協調遊覽車業者增調40輛接駁車加強疏運，民眾不致候車太久，整體交通疏運仍維持順暢。

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