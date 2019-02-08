春節最佳「豬隊友」！ 新竹市應景豬肉美食全攻略

2019-02-08 17:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年是生肖豬年，新竹市有多項豬肉美食，像是貢丸、滷肉飯、肉乾伴手禮等，要做大家新年旅遊「最佳豬隊友」！邀請國人春節假期到新竹市觀光走春，別忘了深入小巷探索最棒的豬肉美食，享受豐盛的味覺饗宴。

新竹市政府說，說到新竹市有名的名產，少不了一碗熱騰騰的摃丸湯，只要在新竹的大街小巷中遊走，都很容易遇上販售的店家，從小攤販、菜市場或是專賣店，都可看到摃丸的身影。

市府說，新竹市的摃丸多在水準之上，強調手打，多以「摃」字為名，主要以豬後腿肉做成，知名專門店有海瑞摃丸、華品摃丸、昶瑞貢丸、進益摃丸、台丸公司等等，除了原味，還有很多種口味可以選擇，例如香菇、椒麻，更有虱目魚丸的變形口味，超多創意口味讓人大呼過癮。

魯肉飯是台灣最強的庶民美食之一。市府說，新竹市堪稱魯肉飯一級戰區，入選「竹好呷」美食評比的「禾日香」主打魯肉飯，肉燥選用整塊松阪肉手工切丁，肉香濃郁，吃完唇齒留香，因此以香字拆解出「禾日」當店名，再配上一顆半熟蛋包，戳破後蛋汁拌著飯吃，成了店內最招牌的「太陽飯」，還可搭配白菜滷、雞絲飯、滷大腸等多項平民美食。

位在中正路巷仔內的利利號，則是新竹市的年節掃貨點，店內擺滿了各式肉乾、肉鬆、香腸、臘肉與火腿，擁有30多年歷史的老字號，肉鬆是店裡的鎮店招牌，採用豬後腿肉，加入醬油、鹽和蔗糖現炒現製販售，還有輕薄透亮的薄豬肉乾，薄薄一片卻很有嚼勁，口味獨特，可以當作最佳伴手禮。

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