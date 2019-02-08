華航機師罷工持續中 訂明天下午3點勞資協商

2019-02-08 15:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對桃園市機師職業工會今天發起罷工，交通部出手化解勞資爭議，原訂今天下午4點召開座談會協商改為明天下午3點，華航和工會雙方都已同意出席。

機師工會因五大訴求遲遲未獲華航正面回應今天發起罷工，包括改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的主管，以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

交通部表示，部長林佳龍已指派政務次長王國材致電邀請、協調華航和工會勞資雙方，今天下午4點到交通部座談協調，華航已回應將由總經理謝世謙代表出席，並將實質回應工會訴求，經過協調後，座談會改為明天下午3點，工會也已同意出席。

機師工會理事長李信燕表示，工會透過次長王國材口頭說明，初步了解華航對於目前議題有提出可以調整的說法，但是目前還沒有詳細方案，也期待華航在明天下午三點前，可以提出具體回應訴求的內容。

李信燕指出，目前已經收到200多份機師檢定證，在明天下午雙方協商前，罷工還是持續進行，等到明天談的結果後再決定是否停止。

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