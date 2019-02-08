東北季風報到 彭啟明：北東部轉涼至年假結束

2019-02-08 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東北季風抵達，迎風面北、東部地區轉陰雨，氣溫亦隨之下降，氣象專家彭啟明表示，這波東北季風的天氣將持續至年假結束，北東部陰涼並有局部短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書PO文指出，隨著東北季風南下，北部天氣變化很大，今天北、東北部白天高溫僅剩19至20度，比昨天同時期下降高達8至10度，中部及花東地區白天高溫24到27度，也較昨天下降了3至5度，南部所受影響最為些微，高溫僅下降1至2度左右。

彭啟明進一步表示，這波東北季風影響的天氣型態將持續至年假結束，明後兩天在迎風面地區仍有短暫陣雨，北部溫度持續偏涼，日夜溫差較小，中南部則相對穩定，不過日夜溫差也大。

至於民眾關心出遊的空氣品質問題，彭啟明表示，東北季風影響下，北中部空氣品質明顯好轉，不過中南部地區仍因位於背風側，擴散條件不佳易導致汙染物累積，空氣品質很可能達不健康等級，提醒敏感族群外出要記得配戴口罩，或減少外出次數及時長。

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