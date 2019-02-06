馬祖濃霧鎖機場無法起飛 逾600旅客受影響

2019-02-06 21:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天晚間馬祖南北竿機場又受濃霧影響暫停起降，共642名旅客受到影響，交通部民用航空局啟動海運疏運機制，經航港局與連江縣政府緊急協調業者加開台馬輪夜航船班，以疏運滯留旅客。

民航局指出，今天晚間馬祖南、北竿因濃霧影響飛機無法起降，共取消8個航班，包含台北往南竿4班、台中往南竿1班、台北往北竿3班，導致松山機場滯留208名旅客、南竿往本島滯留281名旅客，北竿往本島滯留153名旅客，相關航空站已配合於站內廣播並張貼告示，向旅客宣導善加利用搭乘今晚船班，航港局也派員在馬祖福澳港碼頭協助旅客購票及搭船。

航港局指出，馬祖因霧鎖機場影響，民用航空局春節期間二度啟動海運疏運機制，已協助松山機場滯留旅客轉搭乘今晚10點基隆港的台馬之星前往馬祖，今天晚上九點半也加開台馬輪由南竿開往基隆夜航船班，協助疏運南竿、北竿機場滯留旅客，

航港局表示，今晚10點原台馬之星船班由基隆開往南竿，預估疏運人數共465人，目前載客率約80.17%，另外經航港局與連江縣政府緊急協調業者加開船班，將於今晚9點半加開的台馬輪由南竿至基隆夜航船班，協助疏運南竿、北竿機場滯留乘客，預估疏運人數共227人，載客率目前為45.4%，往返馬祖有需要的旅客都尚可搭船。

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