替身、假唱都行！中國籍網紅嘲諷春晚：還有啥不可以做的

2019-02-06 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣第一名模、44歲的林志玲睽違8年後登上中國央視春晚，和武漢漢秀藝術團等舞團，合力表演水上芭蕾，不料卻因「替身」問題引起爭議。對此，嫁到台灣的中國籍網紅「廣告小妹」也藉題大酸中國春晚「替身」、「假唱」樣樣來。

廣告小妹表示，儘管林志玲的經紀人立刻跳出來澄清「演出都是尊重導演的安排及要求，9成是志玲本人完成，餘下1成是導演組因考慮到高難度動作，需要專業選手當替身完成」。不過廣告小妹表示，自己一格格檢視影片畫面，只有「水中游」、「兩度浮出水面」是林志玲本人無誤，其他動作都找不到證據證明，廣告小妹指出，自己之前就納悶水中特寫鏡頭怎麼那麼少，且都是用遠拍？她也問網友「你是不是也突破盲腸了」？

廣告小妹表示，許多人不在乎用替身，「但是我在乎」，她認為，這代表中國表演藝術發展，就只能到這樣。「咱們的演員演戲要配音，而不是努力練台詞、練口音。最後靠欺騙國際影展沒有啟用配音，囊獲各大獎項但根本連入圍資格都沒有」，她更直接點名表示「各位別猜了，我說的是《霸王別姬》」。

廣告小妹感嘆，難怪別人都說我們的春晚不長進。「假唱沒關係、替身沒關係」，她更批評除了不能罵黨以外，「春晚到底有什麼是不可以做的」？

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