回娘家加上出遊車潮 台東中華大橋一度回堵近5公里

2019-02-06 14:43

［記者王秀亭／台東報導］今天是大年初二，台東艷陽高照，27度氣溫相當適合出遊，加上回娘家的日子，台東各地車潮湧現，尤其台東市往東海岸的主要道路中華大橋，從上午9時許就出現車流回堵情況，越近中午回堵長達5公里，讓中華大橋北端幾乎成了大型停車場。

台東縣警局交通隊表示，春節連假進入第五天，台東各大景點開始出現車潮，由於中華大橋北端是台11乙線、台東市中華路及台11線車流匯集處，加上道路縮減，是每年必塞地點之一，今天初二許多家庭到富岡漁港用餐，加上天氣晴朗民眾出遊，造成車潮回堵，預估下午3時過後北上車道回堵情況會逐漸疏緩。

南迴公路因拓寬工程多已陸續於去年完工通車，今年農曆春節車流順暢，今天上午車潮同樣明顯增加，是今年春節連假迄今最多車潮的一天，尤其多良火車站的人潮大增，大武警分局加派員警在現場疏導管制，未影響南迴公路的交通狀況。

縣警局交通隊提醒，明天同樣是民眾出遊高峰期，台九線綠色隧道及台東市中華大橋北上車道預估從上午10時前後就會出現車潮高峰，下午4時前後兩路段則是南下車潮的高峰期，建議民眾避開車潮高峰時段，才能減少在車陣中的時間。

南迴公路部分，大武警分局呼籲，明天起南下車潮就會增加，預估在8日（大年初四）進入最高峰，香金五號橋南端（409.8公里）、加津林段（429公里）及森永段（445公里）等三處道路皆因道路縮減，車輛行經該處恐較為壅塞，4日若超流回堵超過1公里，警方將在該段道路將實施車輛輪放管制，即內外車道輪流放行，屆時請民眾遵守警方指揮，勿任意切換車道。

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