超酷！他把頭剃成佩佩豬 小朋友都瘋狂了

2019-02-06 15:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕豬年行大運，就從頭上開始！彰化鄭姓男子想要換個應景的髮型，髮雕設計師陳祥豪選擇以「佩佩豬」卡通主角來創作，連最困難的眼神都栩栩如生，外加「豬年大吉」字樣，讓鄭姓男子走到那裡，都成為最受歡迎的人物！

今年38歲的陳祥豪，入行15年，近年來發揮髮雕創意，把頂上頭髮變身為畫布，以電動理髮器取代雕刻刀，拿出素描與髮型設計的雙重功力，從米老鼠、武打明星李小龍到美國總統川普，全都難不倒他，還一再創造流行話題。

陳祥豪表示，鄭姓男子去年來剪髮，又剪又雕又染，完成鳳梨造型髮型，覺得非常滿意，頭頂著鳳梨，還加上個旺字；今年再度來換髮型，只強調要有應景味，因為今年是豬年，他就幫他設計討喜的佩佩豬與喬治的造型，再雕出豬年大吉的祝福文字。

「最困難的地方是眼神與染色！」陳祥豪說，佩佩豬是卡通主角，比起人物主角的髮雕技巧來說，比較簡單，但是眼神必須傳神，就會讓卡通主角活靈活現，而佩佩豬的色彩多，必須分色挑染，包括腮紅、眼睛等等細節，統統都要兼顧，才能創造出符合家喻戶曉的佩佩豬。

這顆「佩佩豬與喬治」的「豬年大吉」髮雕造型，前後花了6個小時來剪、雕、染，費用8500元，鄭姓男子新年換了新髮型，覺得非常滿意，尤其是小朋友看到都大喊「真的是佩佩豬」，讓鄭男走到那，都成為最受歡迎的人！

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