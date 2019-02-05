新港奉天宮搶到頭香 他祈願今年脫單

2019-02-05 00:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕迎接金豬年，博得好采頭！嘉義縣新港奉天宮開台媽祖廟信徒，除夕夜在廟前廣場參與晚會守歲，正月初一子時（2月4日深夜11點15分）廟門開啟的一刻，大批信徒以百米衝刺速度，瘋狂搶進廟內插上新春第一香，最後由游理任搶到金豬年頭香，他向媽祖許下今年順利脫單（脫離單身）交到女朋友、發大財、家人身體健康共3個願望。

新港奉天宮除夕深夜依循古禮，舉辦「開廟門，搶頭香」活動，眾多信徒10點不到，便手持馨香排隊準備；等到開廟門時刻一到，守候多時的眾人蜂擁往前衝，來自嘉義市的游理任最先衝抵香爐並插上頭香。

27歲游理任目前從事業務工作，是嘉義市特種搜救隊成員，他說，今年是第二度到新港奉天宮參與搶頭香，特別在9點就提早來卡位，很幸運能贏過眾多競爭者，順利達陣。

新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人頒贈市價10萬元的交趾陶大師林洸沂「金豬賜福」藝品給游理任，其餘信眾也可獲金豬賜福造型紅包，紅包以奉天宮為外形，折起後可放在家中或辦公桌上，祈祐財源滾滾、福氣滿滿；除夕夜開啟廟門之後，奉天宮直到農曆3月底前都會24小時開放，讓信眾參香。

另外，新港奉天宮在2月5日至9日（大年初一至初五）每天上午8點到下午5點，舉行「七星平安橋．消災解厄」科儀，為信眾消除往年不順遂，參加者可領取平安米及精美小禮物；2月8日（大年初四）上午9點將抽國運籤。

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