「企鵝腳」當烏魚子賣？ 業者火大聲明：沒企鵝受傷害

2019-02-03 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕烏魚子是部分民眾年節必吃的桌上佳餚，但竟有烏魚子業者被惡意栽贓，指控他們使用「企鵝腳」來充當烏魚子販售，無厘頭的黑函令業者相當無奈，在臉書上發文，正經地強調「絕對沒有任何一隻企鵝受到傷害」。

有網友透過臉書私訊該業者，聲稱「對你們很失望，竟然用了企鵝的腳，現在還可以退貨嗎？」業者相當傻眼，不客氣地回問對方「你腦子有問題嗎？」

但事件在網路上愈演愈烈，大量網友湧入業者的臉書粉絲專頁，跟著起鬨說他們販售的烏魚子金黃透亮、色澤飽滿，就像卡通《企鵝家族》裡面的企鵝腳。

業者怕大眾信以為真，或是有人仿效惡意抹黑，鄭重聲明烏魚子來源一切合法，「在烏魚子的製作過程中，絕對沒有任何一隻企鵝受到傷害」，也呼籲民眾購買烏魚子時認明產地，要多家支持台灣本土業者販售的新鮮烏魚子。

臉書社團「爆笑公社」網友們聽聞竟有民眾將烏魚子誤認為企鵝腳，簡直「無腦」，但許多網友跟風留言表示「請問企鵝割下腳之後，身體跟鯊魚一樣丟進海裡嗎？」、「現在的小孩這麼沒常識嗎？」、「是我老了，還是現在的小朋友更智障了」、「我要領養企鵝不要讓企鵝死掉」。

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