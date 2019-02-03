漂泊的旅程 退休美術老師紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-03 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東女中退休美術老師簡天佑，30年來以畫筆記錄高雄拆船業的興衰，隨著拆船業的逐漸沒落，他的畫船基地移轉到高雄旗津港的貨櫃碼頭，與前鎮港的遠洋漁船，雖然沒有往日大油輪的氣勢，但有另一種不同的風味。

曾獲屏東縣美術成就獎的簡天佑，其創作的「雄姿」和「白壁」兩幅畫作被高雄市立美術館典藏，其中「雄姿」以小港大林蒲拆船為描繪對象，畫作磅礡，道盡漂泊後的滄桑，與一般漁船畫作不同，另有一套不同的思維與畫法。

簡天佑表示，他最早畫船作品始於1983年，多為東港寫生水彩畫，對於高雄港的巨大油輪雖抱持著高度興趣，但時值戒嚴時期，港區戒備森嚴，一般民眾無法隨意進出。1985年時，他從媒體得知高雄的拆船工業，對此產生極大興趣，抱著一探究竟的心理，從南州鄉騎一小時機車至高雄小港大仁宮拆船碼頭一探究竟，從此認定為畫船聖地，完成一系列彌足珍貴的拆船作品。

簡天佑說，船體的構造新鮮且複雜，包括各式各樣的樓梯與欄杆，鐵架支撐的橘紅色救生艇，巨大煙囪上的圖案與色彩，船上與岸邊大小不一的起重吊桿，以及船身長期浸泡海水而產生歲月銹蝕的痕跡及多變色彩，創作上充滿挑戰性。

簡天佑認為，拆船業雖因噪音、汙染，最終產業外移而落幕，但無可否認它在經濟上的重大貢獻，也曾是高雄城市發展史上重要的一頁。他累積30年的創作「漂泊的旅程」，即起至12日在高市文化中心展出，以船隱喻人生的漂泊。

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