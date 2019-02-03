李登輝培育新品種肉牛誕生！ 出生40天比乳牛4個月還大

2019-02-03 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝退休後致力培育台灣和牛「源興牛」，去年11月李登輝辦公室主任王燕軍成功以人工授精方式育種，讓2頭荷蘭乳牛與源興牛順利成功配種，這個新品種小牛才40多天大，就與4個月大的乳牛體型差不多，台灣肉牛培育又往前邁出一大步。

《鏡週刊》報導，去年11月30日，花蓮兆豐農場傳出好消息，李登輝所擁有的「源興牛」公牛冷凍精液，以人工授精方式與荷蘭乳牛配種，懷孕的母牛陸續產下2頭健康小公牛，象徵在台灣培育出肉牛產業新一代的牛種。

王燕軍指出，這2頭新品種的牛剛出生時，牛哥哥體重37.2公斤、弟弟34.6公斤，與一般乳牛剛出生的體重30多公斤相較之下，平均多了超過5公斤，而且新牛種骨骼重量較乳牛輕，代表肉的含量更多。這2頭牛出生40天後，牛哥哥體重來到56公斤，牛弟弟更來到60公斤，與旁邊欄舍出生4個多月的乳牛相比，體型已經差不多大，這樣的成果讓非畜牧科班出身的王燕軍相當滿意。

報導提到，新品種牛出生時，李登輝才因跌傷住進台北榮總，但李登輝仍對新品種牛相當關心，王燕軍等到李登輝病況穩定時，向他報告新牛種誕生的消息，讓他相當開心。王燕軍說，李登輝最近2年曾數度前往花蓮關心肉牛飼養狀況，如果李登輝的身體狀況許可，會再討論是否安排前往農場看牛。

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