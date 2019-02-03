拜冷氣團之賜！玉山上演雲海、雲瀑秀

〔記者謝介裕／南投報導〕受大陸冷氣團影響，今年農曆春節9天假期的天氣，呈現冷暖不斷交替變化的形態，使得玉山國家公園隱藏版美景雲海及雲瀑秀，也在風起雲湧之間悄然上演，讓人彷彿置身仙境般，美到流連忘返﹗

在蔚藍天空的舞台上，「雲」是不可或缺的主角，隨著大陸冷氣團一波波來襲，玉山國家公園不但日夜溫差變大，天氣也變得較不穩定，使得雲層也更加變幻莫測，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰之勢，一下子又似浪濤般從天際渲洩而下，甚至因雲層不斷聚集、堆疊，還會出現一波又一波的雲瀑奇景，令人目不暇給、嘆為觀止。

何以會有雲瀑？玉管處副處長林文和解釋表示，因為氣流在越過丘陵與山脊時，受到地形影響，導致雲層經過山稜線時，與稜線周邊氣流（俗稱過山風）的壓力出現不同，便易形成「雲瀑」現象。

而海拔標高約2600公尺的玉山國家公園塔塔加遊客中心一帶，向東可眺望玉山主峰，往西隔神木溪與祝山、塔山山脈相望，因地理位置關係，堪稱是觀賞玉山群峰雲海、雲瀑的最佳地點，提醒民眾農曆春節來到玉山園區「走春」之際，千萬別忘了這個不加「人工調味」的雲海、雲瀑美景。

除此，玉管處於2月6日（大年初二）至2月8日（大年初四）期間，每天上午10時至11時30分及下午2時30分至3時30分，在梅山遊客中心原生植物園廣場舉辦「聽~~山裡的樂章」活動，總共有6場，都是梅山部落組成的「玉山masuhuaz傳統文化」團體擔綱演出，希望藉此呈現玉山自然風光以外布農人文及文化內涵的一面。

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