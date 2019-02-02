明天小年夜！ 各地多雲時晴 日夜溫差大 中南部空品差

2019-02-02 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕明天（2月3日）就是小年夜，雖然白天是穩定溫暖的天氣，但早晚溫差大，而且在晚間後將會迎來鋒面系統，直到初二（2月6日）才會重返好天氣；中南部明天的空氣品質較為糟糕，出門也請做好呼吸道保護措施。

據《中央氣象局》預報，明天（2月3日，小年夜）的天氣穩定且溫暖，早晚溫度偏涼且日夜溫差大；東半部僅有零星降雨，西半部則是多雲到晴。

氣象局也特別提醒，今、明2天西半部地區及金門、馬祖易有霧或低雲出現，使能見度遭影響，請民眾行車時注意路況，往返離島也請留意航班資訊。

天氣風險公司表示，今天開始就是春節9天連假，不過隨著明晚鋒面系統靠近，北部、中部、東北部降雨的機率也將隨之增加，陸續轉為短暫陣雨的天氣，直到初2（2月6日）水氣漸少後，天氣才會日趨穩定，並持續到初4（2月8日）。

溫度方面，明天預計各地的高溫都可達26度以上，中南部地區甚至還會來到30度左右；各地夜晚及清晨低溫則是17至19度左右；氣象局提醒，民眾早晚出門還是多注意保暖。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、金門縣、連江縣等10個縣市的紫外線指數僅中量級；台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣與澎湖縣等12個縣市達高量級。

氣象局提醒，紫外線指數達高量級的民眾，出門時請記得做好防曬措施，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，由於明天受高壓東移影響，風向轉為偏東南風至西南風，致使西半部在清晨及夜間風速偏弱，污染容易累積，而中南部地區白天風場偏西南風，擴散條件轉好，有利細懸浮微粒濃度下降。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間為「橘色提醒」等級；竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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