超神！他住指南宮「祈夢房」挖到金礦 做黃金匾額還願

2019-02-02 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市文山區木柵、至今已有近130年歷史的指南宮，有一個超特別的「求夢」儀式，不少信眾因為人生遇到困難或有所求而到指南宮住一晚，希望呂仙祖入夢指點迷津，廟方為此特地打造24間的「祈夢房」讓信眾入住，神奇的是，有信眾夢完挖到金礦，事後還用黃金做的匾額來還願。

據《三立新聞網》報導，指南宮「祈夢房」共有24間房間，房內除了有床還有行李架、室內拖鞋與衣架，但沒有擺放電視等娛樂設備，目的是希望信眾能好好做夢；「祈夢房」住一晚收取清潔費1200元，提供給需要呂仙祖入夢來指點迷津的信眾，為了怕信眾睡醒後忘了夢境，廟方還貼心的準備紙跟筆，讓信眾睡醒能馬上記錄下來。

報導指出，入住「祈夢房」前，需要先到正殿向呂仙祖上香，接著秉明身分與所求之事，然後打坐或誦經，等到晚上9點前便可入住「祈夢房」開始做夢，只要有夢到就能向呂仙祖擲筊、求籤詩，接著解籤師就會幫忙解夢並說明，也真有信眾因此改變命運。

指南宮導覽員張老師透露，有一個信眾入住「祈夢房」做夢後得到靈感，「從金礦的後山這個地方重新開礦，吃了7個便當以後，那天就突然發現礦脈了。」而該名信眾也順利挖到金礦，事後還用黃金做的匾額來還願；另外也有一名生產機器的業者生意不順，入住「祈夢房」夢到抽水機，事後量產便發大財。

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