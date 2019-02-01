嘉義市果菜、魚市場 年前營業到除夕

2019-02-01 19:04

〔記者陳璟民／嘉市報導〕農曆金豬年將屆，嘉義市政府建設處今天表示，青果、豬肉、魚貨批發市場的到貨量充裕，魚市場年前營業到2月4日（除夕）清早，休市到年後在12日恢復正常供銷，果菜市場年前營業到4日傍晚5點，休市到年後在10日恢復運作，請民眾把握時機選購年節所需。

建設處官員說，白鯧魚是國人春節愛吃的魚類，今天魚市場拍賣上價每公斤735元、均價530元，較去年上價790元、均價670元來得低，不排除與魚體規格較往年略小及民眾消費力下滑有關。

嘉市果菜市場業務相關人員了解，青果方面，本產茂谷柑25、27至30號規格的，每台斤售價30至45元，棗子禮盒去年一箱18台斤要價1000至1200元，今年降為8、900百元，洋香瓜類產量少，價格較同期上揚，禮盒進口因應年節到貨量較平日增加約3成，每日約135噸。

至於魚貨方面，魚市場元月交易量約為931.55公斤、交易均價111.6元，較去年同期交易量867.53公斤、交易均價96.3元，都來得高，代表市場行情熱絡。豬肉方面，近3日交易量皆超過1100頭，每公斤66至68元，價格較去年低1至2元。

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