年終大掃除 彰化高鐵特定區淪「垃圾天堂」

2019-02-01 16:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年終大掃除，大型垃圾丟哪裡？位於田中鎮的彰化高鐵特定區，幅員遼闊，入夜漆黑一片，成為年終大除大型垃圾最佳去處，民眾今發現多堆垃圾，雖然這些垃圾離主站體還有一段距離，但仍有礙觀瞻，也凸顯民眾公德心的缺乏。

謝姓民眾向本報投訴指出，高鐵特定區近來出現多堆家庭大型垃圾廢棄物，其中又以高鐵東六路、高鐵田中路二段交叉口附近的一堆垃圾量最龐大，約有1公噸。

他說，最近年終大掃除，許多家庭或辦公室清出大型垃圾，惟清潔隊光收既有的垃圾已經力有未逮，更遑論大型垃圾，民眾在「無處可丟」的情況下便往高鐵特定區的空地亂倒。

他表示，特定區外緣都沒有路燈，入夜後漆黑一片，已淪為「垃圾天堂」，雖然縣府用鐵絲網將高鐵土地圍住，但民眾剪斷鐵絲網，輕而易舉就把大型垃圾丟棄。

謝先生說，這些既有垃圾是「破口」，髒亂未清，大家有樣學樣，垃圾量勢必逐日增加，希望有關單位能重視特定區亂丟垃圾問題。

縣府地政處表示，此風確實不可長，他們會儘速派員清理垃圾，為遏止歪風，也會聯絡環保局，調閱路口監視器，期待追出亂丟垃圾者。

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