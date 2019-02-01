要求空服員機上協助如廁 長榮：擬拒載該旅客

2019-02-01 11:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年1月19日一名外籍男性，搭乘長榮航空北美－台北航班時，因體型過胖聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，並幫忙擦屁股，造成該名空服員身心受創。長榮航空今日召開記者會，發言人柯金成表示，已將該名旅客列入關懷名單，回程航班要搭機都會要求有陪同者，否則就會拒載；日後會根據事證，擬不再提供服務旅客運送服務。

該事件發生後，桃園市空服員職業工會多次召開記者會、發聲明稿，指該名旅客搭乘長榮航班多次有脫序行為、去年5月更直接便溺在座位上、該名旅客下機後就可以自理不需要旁人協助等；1月事情發生後，欲心理輔導、申請公傷及留停時，長榮只追問當班機事務長旅客照片來源、未曾關心組員等。

對此，長榮航空今日召開記者會，要回應外界說法。柯金成表示，該旅客過去20次搭乘皆無脫序行為，僅去年5月搭機時，要求空服員幫忙如廁，當下組員拒絕轉而向其他旅客尋求協助並順利解決，並無在座位上便溺，全機旅客忍受10幾小時惡臭。

旅客下機後，上廁所就可以自理，柯金成表示，當時旅客在桃園機場轉機時，因該旅客有輪椅需求，地勤人員替其推輪椅前往候機室等待時，旅客同樣有提出要求，請兩位男性航勤同仁協助如廁，在台北往東南亞的航程中，該旅客則並未提出如廁需求。

空服本部副總經理陸玉娟表示，依照空服員服務手冊記載，需要提供旅客協助的服務，包含上、下機，機艙口到座位間移動、機上以輔助設備協助座位到廁所間移動；不提供服務包含餐飲餵食、廁所內如廁、座位上便溺服務、醫療服務等。不提供的服務，空服員都是可直接拒絕提供這樣服務。

至於工會指長榮指追問旅客照片來源，未關心組員，柯金成表示，空服本部主管獲悉此事後，當晚立即聯繫郭姓同仁表達關心，之後分別以電話、e-mail、FB Messenger及line等方式，持續與此事件相關空服員聯絡，表達公司的慰問之意，同時表示公司願意提供後續的協助；後來因媒體上出現旅客坐在空服員座位照片，由於旅客坐在空服員座位可能有違反飛航法規之虞，因此在關心事務長的狀況時，也同時釐清現場狀況，並未有任何責怪之意。

公司不願放公傷假，柯金成說，公傷假須依勞保局規定才能核放，長榮航空第一時間已讓當事人請假休息，相關證明可後補；後續勞保局核放幾天公傷假，長榮航空都會遵守。

對於詢問該旅客5月要從東南亞飛北美的回程航班，長榮航空是否會拒載，柯金成表示，旅客是不是5月要搭機，這屬個資問題不會回應，但因為公司已協助空服員對外籍人士提出告訴，基於人道立場，長榮航空會請律師與該旅客聯繫，告知其回程航班需有陪同者一同搭機。

至於為何不直接列入拒載名單，長榮航空法保室副總經理許惠森表示，美國交通部DOT PART 382法案－身障反歧視相關條款，有規定航空公司不得因旅客無法自理而拒載，甚至不能因其未能有看護陪同而拒載。但因有兩位空服員已對該旅客提出相關告訴，除非有依法不得不載運情況，否則就會拒載該旅客；即便不得不載運，長榮也會做好相關準備，不會再讓組員或其他旅客受到騷擾或委屈。

另外，對於該外籍旅客擬5月再搭乘長榮航空航班，柯金成表示，已有許多旅客打電話至長榮抗議，擔心自己的個資、行程會被任意公開；因此，長榮航空已向航警局報案。許惠森表示，個資洩漏對公司聲譽會有很大影響，相關事證都有提供航警局，長榮也希望經由警察機關查證會比較公正客觀。

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