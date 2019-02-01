老照片說故事！林明溱曝新中橫踏勘隊 用飛鴿傳書

2019-02-01 09:59

〔記者張協昇／南投報導〕40年次的南投縣長林明溱，年輕時曾任職於省府建設廳，最近他在臉書PO上1975年他參與新中橫踏勘隊，與其他隊員合影留念照片，並要網友看能否從照片中找出他年輕時的身影。林明溱說，當年通訊不便，踏勘隊員傳送訊息真的都是靠飛鴿傳書，過程相當艱辛，這張老照片，讓他勾起當年許多回憶！

林明溱表示，新中橫公路於1975年規畫，在1979年開工，歷經近12年才完工，1991年通車，全長74公里（現69公里）。政府當年為讓新中橫工程順利進行，曾派出1支踏勘隊，他因任職於省府建設廳，也參與踏勘。

林明溱說，新中橫公路原規劃從南投信義鄉通往花蓮，以便橫貫台灣東西部 但因路線穿越玉山國家公園，工程太過艱巨且恐破壞山林生態而作罷，最後改為通到嘉義。當年身處深山叢林中的踏勘隊員，除要野營餐風露宿外，因通訊不便，還租通信鴿協助傳送訊息，透過飛鴿傳書，把踏勘進度呈報隊部，過程相當艱辛。

林明溱指出，這張老照片翻拍自《玉山仰望 新中橫時代》一書，是他於1975年10月14日下午，與踏勘隊員們在和社實驗林招待所前合影留念，當年也還是剛出社會不久的24、5歲年輕小伙子，如今已是68歲老人，令人感慨光陰似箭、歲月不 饒人！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/