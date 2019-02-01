晚起轉乾明後放晴 吳德榮：除夕再變天轉濕涼

2019-02-01 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天冷空氣持續南下，北台灣天氣陰冷，晚起轉乾，氣象專家吳德榮表示，明後兩天各地天氣好轉，白天大幅回暖，直到除夕當天才會有新一波東北季風南下影響台灣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天中部以北地區天氣陰冷，早上上班的民眾應可感受到冷風，沿海空曠地區低溫降至12、13度，都會區則約為14度，迎風面北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫降雨機率，中南部雲量稍增，受影響較小。

吳德榮進一步指出，週六、日（春節連假的頭兩天）冷空氣減弱，各地天氣大幅好轉，白天逐日明顯回溫，不過早晚仍偏涼微冷。除夕及年初一（下週一、二）新一波東北季風影響，帶來豐沛水氣，中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨機率。

吳德榮表示，春節連假的天氣並無大幅度波動，以5天的短週期振盪為主，大略是「2天的東北季風影響，之後三天逐日回暖」的週期性變化，不過他也強調，雖無冷空氣帶來的低溫，但北台灣天氣變化頻繁，氣溫起伏很大，民眾仍應注意。

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