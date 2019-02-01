穿越時空 「台南歷史地圖散步」亮相發行

2019-02-01 09:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第1本搭配行動APP的台南導覽書重磅登場！

這本「台南歷史地圖散步」，由中研院數位文化中心與台南在地力量合作，精選23篇專文，搭配珍貴古地圖、老照片，古今交映，一窺府城的「前世今生」。

特別的是，只要掃描書中景點所附二維條碼，即可連結前往「台南歷史地圖」APP地圖所示地點，老照片與現今街景立即對照，宛如穿越時空親臨現場。

書中收錄13幀橫跨清朝到戰後的古地圖，發行年代介於1874年至1976年間；其中，「1874年台灣府城街道全圖」是台灣最早以精確比例尺測繪的城市地圖。

另外，收錄392張今昔照片，其中246張老照片除由中研院台灣史研究所檔案館、台灣大學圖書館、國立台灣圖書館等授權，亦取得台南在地單位與個人提供的珍稀畫面。

例如亞洲航空公司在〈翱翔青空下 台南飛行場多重的身分轉換〉一文，特釋出1977年台美斷交後採取苦肉計，租用牛車拉飛機，以呈現公司窮匱地步，終獲美國母公司撥款解困的珍貴歷史鏡頭。

中研院數位文化中心表示，書中包含坊間少見的題材，如日治時期都市計畫下以圓環取代城牆的城市變貌、府城製糖與曬鹽歲月、西拉雅族文化信仰及正名運動之路、新町遊廓暗藏的藝妲風華與淚水等，超越舊城範圍，完整呈現台南身世與不同面貌。

台南歷史地圖APP ，老照片疊合古地圖。（圖由中研院數位文化中心提供）

台南歷史地圖APP ，老照片疊合現代街景。（圖由中研院數位文化中心提供）

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