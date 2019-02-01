西半部低溫下探13度 週末氣溫回升好天氣

2019-02-01 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（1日）受大陸冷氣團影響，各地降溫，西半部及宜蘭入夜後低溫下探13至15度，週六、週日（2日、3日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升。

氣象局表示，今天北台灣一整天偏涼冷，高溫僅16、17度，與昨天高溫相比有10度左右的落差，其他地區高溫也會下降，中部及花東地區約19至22度，南部仍可到26度，入夜後西半部及宜蘭地區低溫約13至15度，花東地區16、17度上下。天氣方面，大台北及東半部地區有局部短暫雨，北部其餘地區雲量稍多，有小飄雨的機率，中南部地區為多雲時晴。

氣象局預估，週六、週日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地白天感受舒適至溫暖，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

下週一、下週二（4日、5日；除夕、初一）鋒面通過及東北季風增強、影響，北部及東北部天氣較涼、中南部及花東地區早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。

空氣品質方面，2月1日北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗及中部空品區局部地區短時間可能達「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區位於尾流弱風區，擴散條件不佳，金門則受中國東南沿海污染物影響，高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 16 15 ~ 21 18 ~ 24 15 ~ 18

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