百歲獨居嬤歡喜圍爐 最愛與人共餐

2019-01-31 23:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市獨居長輩參與圍爐活動，百歲嬤到場表示，最愛跟別人共餐，心很溫暖。

高雄市社會局上週起舉辦3場獨居長輩圍爐活動，約1千3百名人士共餐，今天（31日）在旗山大都會餐廳辦理最終場，旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、大樹等區長輩提前吃年菜，有7人超過90歲，80至90歲有10人，場面熱鬧彷彿千叟宴。

旗山區百歲李柯梗為最高齡，高雄市副市長洪東煒同桌賀年，分享祥瑞之氣，李阿梗於96歲完成志工課程，98歲參加高雄長庚毛巾操活動，健康又快樂，最愛在家種菜，也到社區照顧關懷據點參加活動。她表示，最愛與別人共餐，心很溫暖，提前過年真開心。

活動由財團法人張添永慈善基金會等12個民間單位共同贊助，書法名家到場寫春聯作為伴手禮，社會局則將年節禮盒分送給低收入戶、中低收入與具榮民身分獨居長輩，共送出超過1千2百份，長輩們稱感受到節慶氣息。

席間由志工們穿梭桌間端菜、奉茶，志工表示，定期陪長輩聊天並關懷起居，颱風或寒流期間也加強訪視，提醒注意天氣變化。

洪東煒說，透過圍爐盼喚起大眾關懷社區獨居長輩，也增加人際互動機會，呼籲子女要多關心父母，即使工作再忙，也要常回家陪伴。

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