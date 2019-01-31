境外中國空污移入等影響 台南元月份空品惡化

2019-01-31 17:59

〔記者蔡文居／台南報導〕最近接連發生好幾波空污，台南空氣品質嚴重惡化，今年元月空品指標AQI大於一百的高達五十三「站日數」，比去年同期增加了十八站日數，增加了逾五十％。

環保局表示，元月份空品不良原因主要是因天氣屬於高壓迴流型態，造成大氣穩定，風向不利擴散，以及連續發生中國境外空污入侵影響所致。

根據環保局的統計，比較二０一五年至二０一九年的元月AQI大於一百的「站日數」，以二０一五年為八十七站日數最糟，二０一六為四十二，二０一七為六十二，二０一八降為卅五，今年則增加為五十三。顯示今年元月份的空氣品質比去年同期要糟。

環保局表示，這幾天西半部天氣穩定，風速微弱，形成容易有霧氣出現的大氣條件，加上混合層較低，導致水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，局部地區有霧或低雲，因此能見度差。

根據環保署空品監測顯示，昨天台南四個空品測站中，以新營站空品最差，AQI甚至出現大於一五０的紅害等級，其他三個測站則維持橘色警戒。空氣品質普遍不佳。

環保局強調，根據這幾年的監測數據顯示，南市PM2.5年平均值濃度由二０一三年卅六 微克／立方公尺降至二０一八年廿三點八微克／立方公尺，近六年大幅改善卅四％。而民眾持續在意的空氣品質指標AQI小於一００（良好及普通）比率從二０一四年六十一六％上升至二０一八年七十四點八％ ，增加十三點二％，整體空氣品質持續改善中。

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