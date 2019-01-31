走春把握好天氣！一張圖看懂9天春節連假天氣變化...

2019-01-31 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節即將來臨，不少人在過年都有各種安排。氣象專家「天氣風險WeatherRisk」今天就貼出一張簡易圖表，讓人看懂9天春假的天氣狀況，同一張圖也被氣象達人彭啟明分享。

「天氣風險」今天在臉書貼出一張天氣圖，其中整理了2月2日到10日、共9天春假的天氣圖。圖片依北部、中部、南部、東部、金門、馬祖等地區進行分類，然後列出各地區每天的降雨（晴朗、多雲或陣雨等）、氣溫狀況（溫暖、偏冷或涼冷等），而且圖片上也標示出春節兩波東北季風的時段。

「天氣風險」表示，春節期間台灣大部分是晴朗溫暖天氣，除夕至初一會有一波東北風南下。北部、東部氣溫將轉涼、有陰雨，東部雨勢會持續至初二。中部除夕雲量則會變多，初一降雨機會高。南部受到的影響比較小，只有雲量稍增、維持穩定天氣。

「天氣風險」也提到，初二轉晴回暖後很適合出門踏青走春，下一波東北風則會在初五報到，對北部、東部地方影響較大。

「氣象達人」彭啟明今天也在臉書分享這張9天春假天氣整理圖，並表示今年春節天氣大致穩定、明顯偏暖，南部需留意空污，但也要留意兩波冷空氣變化。

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