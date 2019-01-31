國道客運、台鐵、高鐵轉乘新北公車 享一段票免費

2019-01-31 11:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局提醒民眾春節連假返鄉或出遊，自2月1日至2月10日止共10天，搭乘國道客運、台鐵或高鐵轉乘市區公車都可享一段票免費；另外，持電子票證搭乘新北市台灣好行路線如木柵平溪線（台北客運795線）、黃金福隆線（基隆客運856線）及皇冠北海岸線（淡水、基隆客運862線），享有半價優惠外，還能擁有轉乘優惠，可以多加利用。

交通局表示，春節期間鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，減少私人運具使用，配合交通部公路總局實施10小時內搭乘中、長途運具轉乘市區公車一段票免費（全票15元，學生票12元，年長者、身心障礙者及孩童8元）。

此外，要到北海岸或九份、平溪、野柳，可以選擇搭乘半價優惠的台灣好行路線前往，假日尖峰約30分鐘一班；民眾持紙票搭乘國道客運、台鐵或高鐵，可向場站人員詢問，使用電子票證於場站過卡機進行過卡，後續再轉乘市區公車便能享有優惠。相關資訊可見大台北公車網站或至新北市公車動態資訊系統查詢。

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