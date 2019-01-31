買2000元刮刮樂0元機率高？ 台彩出面說明了...

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節不少民眾會買刮刮樂試手氣，今年台彩推出每張2000元的「2000萬超級紅包」，有YouTuber實際買了刮了才發現，買18張虧了1萬4000元，「零元出現機率很高」，對此台彩總經理蔡國基解釋，只買1本不是很客觀，以單張來說，2千元刮刮樂中獎率近70%。
知名YouTuber「Joeman」買下整本18張的2000元刮刮樂，實測能刮中多少錢，結果其中有1/3沒中獎，最後中了2萬2000元，但他認為刮起來很刺激，因為「因為零元出現的機率很高」。
根據《蘋果》報導，台彩總經理蔡國基對此解釋，這款2000元的刮刮樂來說，總計發行數為22.2萬本，YouTuber只買1本並不是很客觀。蔡強調，以單張來說，2千元刮刮樂中獎率近70%，且台彩本身是公益性質，當然不是人人有獎。
蔡國基也表示，若是親友間想玩刮刮樂博好彩頭，也可玩500元一張的刮刮樂，其中有2款的中獎率是100%。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv