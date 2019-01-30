近看鹽埕遠看海 北門井仔腳鹽田擬「打造捷徑」拚觀光

2019-01-30 22:21

〔記者楊金城／台南報導〕北門井仔腳瓦盤鹽田是熱門旅遊景點，緊鄰北門潟湖，但從鹽田到潟湖旁的觀景海堤必須繞路，地方爭取從鹽田經蒸發池到海堤做一條紅磚小步道捷徑，可近看鹽埕、遠看海，拚觀光也能顧及遊客安全。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能和北門區北門里長侯明順、井仔腳興安宮主委洪鶴年今天會勘可行性。徐振能說，小步道捷徑從井仔腳結晶池，穿越大蒸發池，抵達井仔腳海堤，經過路徑未在瓦盤鹽田歷史建築範圍內，雲管處在滿足地方發展觀光、遊客安全的考量下，將研議是否在大蒸發池設置紅磚步道，連結海堤。

井仔腳鹽田的大、小蒸發池，池岸邊都是紅磚建造，但年代久遠，有的損壞、有的塌陷，雲管處最近完成修復紅磚池岸，許多遊客乾脆走池岸直抵觀景海堤去看海，不必再繞遠路。

但大蒸發池有段近100公尺長的路徑是直接走在鹽埕上，侯明順、洪鶴年說，冬天時風大，蒸發池的海水會被風吹到路徑上，造成泥濘濕滑，遊客行走危險，如果能延伸鋪上紅磚步道，不但能讓井仔腳鹽田景觀更完整，遊客近距離觀看鹽埕，行走也能顧及安全。

徐振能說，只要不破壞井仔腳鹽田的曬鹽動線，可考慮設置紅磚步道捷徑。

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