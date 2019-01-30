竹南保民宮春牛開光點睛 百名幼童樂「摸春牛」討吉祥

2019-01-30 12:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮保民宮傳承農家信仰習俗，連續16年舉辦「摸春牛」活動，今早邀請鎮內幼兒園孩童們載歌載舞，隨後經廟方及鎮長方進興開光點睛後，開放小朋友們摸春牛說吉祥話，並祈求新的一年能平安如意。保民宮董事長洪玉明表示，此為縣內唯一保存摸春牛習俗，春節期間供信眾參拜許願，也祈求來年風調雨順。

早年農村會於24節氣中的立春時節，製作紙糊春牛，讓文武百官在祭典中以綵杖鞭策，象徵春耕之始，而隨著時代演進，此習俗逐漸失傳，竹南鎮公所於2003年推動地方藝文及民俗活動，獲得保民宮大力支持，請到民俗大師吳文進手工製作春牛及芒神，於春節前重現農家傳統習俗。

今早鎮內百名幼童齊坐在廟前廣場，輪番帶來精采可愛的舞蹈表演娛神娛民，隨後由洪玉明及方進興上香並為春牛點睛開光，小朋友們則圍繞著春牛輕摸各個部位，摸牛嘴象徵迎富貴、摸牛頭意子孫出頭、摸牛耳保佑健康、摸牛肚則有貴人相助等各式意義，也讓孩子們大開眼界。

洪玉明解釋，春牛高4台尺，代表春、夏、秋、東四季；牛身長8台尺則代表立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等8節氣，春節期間會放在廟前廣場供民眾摸春牛、討吉利。

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