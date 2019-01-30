2000億肉產值保衛戰 南投非洲豬瘟防疫演習逼真

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今日舉辦1場非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，假設南投縣農場運銷公司在進行毛豬拍賣、交易過程中，發現疑有豬隻感染非洲豬瘟，立即通報應變中心進一步取樣檢驗，並在確定中標後，即刻啟動防疫措施，找到病豬來自於名間鄉劉姓豬農的養豬場後，便予以緊急撲殺、掩埋、焚燒，並針對周邊3公里養豬場進行監控，3個月後未出現疫情才解除警報，整個演練過程十分逼真。
值得一提的是，南投縣農場運銷公司是縣內唯一毛豬交易的場所，演習過程中包括南投縣家畜疾病防治所防疫人員、農委會、國軍等單位，也都分工合作進行各項處理，同時穿上隔離衣避免病毒感染，且逐一進行豬隻掩埋、銷毀、周邊環境消毒等作業，展現防疫的決心。
南投縣副縣長陳正昇指出，防疫如同作戰，必須料敵從寬、禦敵從嚴，該項演習最重要是建立標準作業程序，讓大家了解一旦有疑似疫情發生後，便必須在第一時間內作出應變措施，將疫情可能擴散的機率降至最低，尤其，據中央資料顯示，台灣肉品年產值約2000億元，更不容大家等閒視之。
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南投縣政府今日舉行非洲豬瘟防疫模擬演習活動，過程中防疫人員模擬對疑似病豬取樣檢驗情形。（記者謝介裕攝）
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南投縣副縣長陳正昇在非洲豬瘟防疫模擬演習中，提醒大家防疫如同作戰，不可掉以輕心。（記者謝介裕攝）
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