嘉縣凌晨規模3.4地震 震央深度僅8.8公里

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣今凌晨地牛翻身！
嘉義縣在今日凌晨3點47分發生一起芮氏規模3.4的有感地震，震央位於嘉義縣政府東北方12.9公里的新港鄉，震央深度為8.8公里，屬於「極淺地震」。各地最大震度為嘉義市4級、嘉義縣民雄3級、雲林縣水林2級。
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