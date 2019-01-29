北醫大研究：家有這3種盆栽可降PM2.5

2019-01-29 15:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕空氣汙染問題不需要谷關清新空氣，家中有放3種植物，空氣中的細懸浮微粒PM2.5比沒放植物的家中降低1.29倍。

台北醫學大學公共衛生學院研究團隊觀察測量60個家庭，其中30個家庭種植8到21種盆栽，剩餘家庭則種植2盆以下盆栽。結果發現，兩者的PM2.5濃度最高相差1.29倍。

研究中，52.3％家戶有種黃金葛、27.6％有虎尾蘭、15.7％種常春藤。公衛學院副教授莊校奇說，這些植物都是很適合台灣種植、且便宜易購得。

研究也發現，尤其在夏季，擺放盆栽的家庭所測到的PM2.5濃度為9.7μg/m³（微克/立方公尺），盆栽數少於2盆的家庭室內PM2.5濃度為14.5μg/m³，兩者相差4.8μg/m³。

莊校奇說，研究所偵測的數據顯示，種有植物的家庭，對室內空氣品質有一定的幫助，以前也有研究顯示，闊葉植物可以過濾、分解PM2.5，如同自然的空氣清淨裝置，國內外研究顯示，部分室內植栽可有效分解甲醛等揮發性有機化學物質，此次研究則是進一步證實室內盆栽也有助於降低空氣中的PM2.5濃度。

這項研究已刊登於國際知名期刊《Environment International（EI）》。＃

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