春節連假 高鐵雲林站加開70班免費接駁公車

2019-01-29 13:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府紓解春節連續假期高鐵雲林站人潮及交通，市區公車高鐵快捷201路線（高鐵雲林站至雲科大）加開70班次疏運；另為服務本縣東勢、四湖、台西等沿海地區鄉鎮旅外鄉親，雲林縣政府於春節期間（2/2、2/3、2/10等日期）提供「高鐵雲林站─虎尾大屯─東勢─四湖─台西」免費接駁路線，每天往返共計16班次。

縣長張麗善表示，雲林縣市區公車高鐵快捷201路線，沿線停靠高鐵雲林站、台大虎尾分院、持法媽祖宮、虎尾惠來、大美瓦斯廠、大美、虎溪、正心中學、台電大樓、斗六火車站、中華影城、雲林縣政府及雲林科技大學等站，配合高鐵營運每日雙向原即開行62班次，從2/1（五）起至2/10（日）每日雙向分別增加4至12班次，合計加開70班次以疏運春節連續假期人潮。

另服務東勢、四湖、台西等沿海地區鄉鎮旅外鄉親，於春節期間（2/2、2/3、2/10等日期）縣府亦提供接駁服務，沿線停靠高鐵雲林站、台西客運大屯站、東勢賜安宮、四湖參天宮、四湖林厝寮、台西水利站等站點，單趟行駛時間約60分鐘；接駁專車路線自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；另因路線部分路段行駛台78快速道路，依規定不提供站位。

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