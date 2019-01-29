新嘉國小獲認證金質獎 彰化教育團隊來取經

2019-01-29 14:51

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區新嘉國小獲金質健康促進國際認證獎，用健康與行動，串起學校、社區與家庭每個人，強化「學校-家庭-社區」夥伴關係，彰化縣教育處率教育團隊參訪，交流推動經驗。

衛生福利部國民健康署主辦第四屆健康促進國際認證，今年有5所金質獎學校，新嘉國小是南市繼大港國小、鹽水國小後，第3所再度獲得金質獎的學校，同時也是全國今年獲選金質獎學校學生人數最少的1所，對於偏鄉小校能獲得全國金質獎，非常難能可貴。

校長林良駿指出，新嘉國小位於八掌溪畔，至今建校55年，全校學生人數60人（含幼兒園），是南市最西北角的小學，平日注重學生五育均衡發展，不斷積極營造健康永續、多元樂學的環境豐富學生學習，更著重健康促進推動、生態保育以及傳統藝陣的傳承，不僅發展台灣特有亞種「金黃鼠耳蝠」的特色校訂課程，同時在「宋江陣」傳統藝陣傳承不遺餘力，更透過藝術深耕課程，豐富傳統藝陣的力與美。

彰化縣教育處體育保健科長施力中率領縣內國中小校長、主任、老師、護理師共計41位參訪，林良駿依國際認證6大標準（學校衛生政策、學校物質環境、學校社會環境健康生活技能教學與行動、社區關係及健康服務）進行簡報分享新嘉推動現況，參觀校園與健康促進推動相關的設施設備。

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