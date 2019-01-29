討個老婆好過年 來台南求姻緣正是時候

2019-01-29 09:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「不管有錢沒錢，討個老婆好過年」這句俗語突顯少男少女在春節前，都渴望有段好姻緣的強烈意願，但想脫單、結婚、戀情加溫的青年男女，內心深處恐怕都有「好姻緣該如何祈求？」府城月老信仰文化有4大傳奇月老廟，正是春節期間想求段好姻緣的最佳去處。

台南市民政局長顏振標表示，4大月老位在北區及中西區舊城區，分別是大觀音亭的「闊嘴月老－祈良緣」、祀典大天后宮的「緣粉月老－求搓合」、祀典武廟的「拐杖月老－斬桃花」和重慶寺的「醋矸月老－保復合」，歷史悠久各有擅長，百年流傳堪稱「史詩級」，針對民眾感情問題各司其職，推薦大家春節期間來府城走春訪月老，探索台南古城歷史景點，同時尋求月老神力加持，「讓您桃花朵朵開」！

台南市北區區長李皇興表示，台南府城是台灣歷史核心區，北區及中西區都具有豐厚的歷史底蘊及廟宇特色，因此特別跨區合作，整合兩區過去行銷經驗，邀請大家來府城走春拜月老求得好姻緣、好人緣，同時觀覽巡禮舊城區古蹟景點，品嘗最在地的美食小吃，「終結孤單」，迎接新春好運氣。

中西區區長蕭泰華表示，中西區與北區的地理位置及歷史文化脈絡密不可分，今年兩區公所將以4大月老廟的月老文化為合作起點，結合在地店家及婚紗業者共同推出展現傳統婚慶文化「愛戀古城．遇見幸福」系列活動，及傳達「古城人情記憶」的古城節，向民眾與觀光旅客傳達府城得天獨厚的文化生活底蘊，更期透過跨區合作，共同發揚兩區濃厚的歷史人文風情。

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