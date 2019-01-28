香菇柄水萃物能改善糖尿病 降低阿茲海默症風險

2019-01-28 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳試所花了3年進行動物實驗，發現香菇柄水萃物能改善糖尿病生化代謝，進而降低阿茲海默氏症罹病機率，以4種菇類開發活力晶凍，菇渣做成高纖餐包，為菇類產業加值，更達到循環經濟。

鳳山熱帶園藝試驗所經營利用系主任楊淑惠針對常被農民丟棄卻營養價值高的香菇柄，發現保有香菇營養成分一半，其中酚類物質等對糖尿病有益，根據醫學研究報告，有糖尿病的人罹患阿茲海默氏症的比例會比一般正常人還高。

楊淑惠表示，阿茲海默氏症是慢性神經性退化疾病，只要能改善糖尿病就比較不會罹患阿茲海默氏症，或是因糖尿病引起阿茲海默氏症的人，只要糖尿病能受到控制，阿茲海默氏症就不會惡化。

研究以大鼠進行動物實驗，發現糖尿病大鼠原本胰島素含量不足，食用香菇柄水萃物3周後，胰島素有明顯改善，至第6周恢復正常值；另糖尿病大鼠血液生化值呈現體內發炎、脂質及過氧化物質含量過高，攝食香菇柄水萃物6周，生化代謝獲得改善。

研究更針對糖尿病大鼠攝食香菇柄水萃物對腦部誘發阿茲海默症危險因子的影響，包括類澱粉前驅蛋白、β-類澱粉蛋白、β-分泌酶、糖化終產物、腫瘤壞死因子-α含量等，發現食用6周香菇柄水萃物，顯著降低腦部阿茲海默氏症危險因子含量，經過十字迷宮試驗，連活動力也獲得改善。

楊淑惠表示，香菇柄水萃物可以改善糖尿病狀態，延緩阿茲海默症比較慢發生，建議血糖不穩定的民眾多吃菇類，香菇柄也能煲湯食用，開發出活力晶凍，菇渣做成高纖餐包，已有業者爭取授權，今年可望技術轉移。

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