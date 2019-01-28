茼蒿驗出農藥超量 全聯也中鏢

2019-01-28 20:54

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市衛生局抽驗153件年節應景食品，有5件不符合規定，包括全聯2分店販售「茼蒿」被檢出農藥殘留超標，另知名輕井澤火鍋店的茼蒿、旗津一超市的山茼蒿也農藥超標，旗山一早餐店的蛋驗出違規的動物用藥，違規產品已下架並依法辦理。

針對販售的茼蒿檢驗出農藥超標部分，全聯表示，在衛生局抽檢的當天，也平行送驗，檢測結果顯示不合格，立即於1月19日將全台茼蒿下架，目前門市架上的茼蒿皆安全無虞。輕井澤火鍋也表示，供應商無法提供完整的檢驗證明，就已將相關產品下架。

高雄市衛生局表示，全聯2件不合格的茼蒿，是鳳山光復店驗出農藥撲滅寧 6.14PPM （上限5.0PPM），供應商來自雲林二崙鄉，以及高雄自強分店驗出比達寧 0.02 ppm （上限0.01ppm），供應商嘉義縣新港鄉。已要求業者下架同批產品外，並移由雲林、嘉義二縣衛生局查處。依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，另輕井澤（博愛店）的茼蒿也驗出農藥毆殺斯 0.22 PPM（上限0.01PPM），供應商是鳳山區元琦農產蔬果，因無法提供來源，依法裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。 衛生局指出，旗津一家超市販售的山茼蒿驗出農藥陶斯松 3.1 ppm （上限1.0ppm）。旗山一家早餐店的蛋驗出不得檢出的動物用藥芬普尼氟甲磺氯黴素 0.055 PPM ，供應商是美濃畜牧場，移由高市農業局查處。

衛生局表示，食用農藥殘留及動物用藥殘留超標之產品，長時間累積可能會加重肝、腎負擔、引起腸胃道不適等。為降低農產品農藥殘留的風險，建議消費者應盡量選購當季蔬果，清洗時浸泡後以流動的水沖洗再分切；另建議消費者選購優良生鮮蛋與產銷履歷蛋品，購買散裝蛋時，應選擇蛋籃有溯源標籤。

衛生局長林立人今也率隊會同市府主任消保官、經發局等單位人員前往三鳳中街年貨大街，執行年節食品聯合稽查。現場並針對豆製品、素料及丸類等應節食品進行皂黃及過氧化氫快篩檢查。

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