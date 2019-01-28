醫病》唯一睪丸無精又罹癌 人工生殖助一圓當爸夢

2019-01-28 18:04

〔記者林惠琴／台北報導〕罕見！29歲陳先生在青少年時期因隱睪症切除左側睪丸，僅存的右側睪丸在新婚後也發現精液無精子，並確診罹癌，必須手術切除，恐無法傳宗接代，但台北榮總醫療團隊從摘除的右側睪丸直接取得殘存精子，再搭配人工生殖技術，總算讓陳太太成功懷孕，一圓陳先生的當爸夢！

台北榮總泌尿部主任黃志賢指出，罹患無精症的男性，雖然精液沒有精子，但不代表體內沒有精子，仍有約50%的患者，可藉由睪丸顯微取精手術，在睪丸內找到精子。

至於睪丸癌，黃志賢表示，發生率不高，約占所有罹癌男性1%，常見於20至35歲生育年齡族群，而有惡性腫瘤的睪丸，可能因細胞激素與生殖細胞本身癌化，導致該側睪丸內的造精功能變差。

黃志賢提及，陳先生只剩下一顆睪丸，卻發生無精症與睪丸癌，實在很罕見，在為患者切除右側睪丸後，利用手術顯微鏡針對取下來的睪丸執行取精，順利在殘存不多的曲細精管組織中尋得精子，再送至胚胎室執行卵細胞質內單一精蟲顯微注射。

台北榮總婦女醫學部生殖內分泌不孕症科醫師李新揚指出，在人工生殖技術協助下，陳太太已順利懷孕5個月，且尚有3個胚胎在冷凍庫存中，可再提供後續第2、3胎生育需求。

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