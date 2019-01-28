台南仁壽宮保生文化祭 財神爺將發放上萬份開運金

2019-01-28 11:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區的信仰中心仁壽宮，新春期間將舉辦保生文化祭活動，除了系列的展演節目之外，還有祈福擲筊比賽，以及準備發放上萬份的開運金，希望鄉親們都能發大財，七星平安橋今天完成搭設，迎請逾350年的開基神尊坐鎮，氣氛熱烈。

廟方今天為開基的保生大帝神尊舉行安壇儀式，立委王定宇、議長郭信良與文化局副局長周雅菁，以及南關線的5位市議員杜素吟、郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰、許又仁等全部到齊，地方人士更是踴躍出席，顯見各界對仁壽宮信仰之虔誠。

開基神尊的祭儀告一段落，在道長帶領下，各界貴賓先參拜、巡禮七星平安橋，宣示己亥年保生文化祭即將登場。

仁壽宮主委張鈴宏表示，這次的保生文化祭從大年初1開始，白天有吉祥版畫、可愛紅包袋的拓印，以及創意環保紙塑與景觀花藝作品的特展、親子闖關遊戲、七星平安橋、美食市集等活動，晚間則安排藝團的表演。

年假期間期間，財神爺不定時發放開運金，大年初2中午，也規劃了請女婿辦桌活動，最後還有祈福擲筊比賽，特獎為電動機車，節目內容豐富。

張鈴宏說，仁壽宮自古即為台南東門城外3大名廟之1，也是歸仁傳統文化與民間力量的發源地，不僅致力保存宗教祭典禮儀，更希望透過新春的應景活動，與鄉親同樂，喜迎福豬年。

王定宇則強調，歸仁地區在高鐵站、科學城等重大建設全力進行中，將扮演台南新世代發展的火車頭，前景看好，歡迎各界一起來仁壽宮參拜、走春。

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