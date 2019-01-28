南投發出召集令 12生肖回娘家拿大獎

2019-01-28 08:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣農會推出的「12生肖Ｑ梅禮盒」，今年邁入第13個年頭，恰好12生肖屆滿1輪，因應今年幸福農會好運「豬」Ｑ梅禮盒上市，也向社會各界發出「吉祥物回娘家」召集令，即日起至2月10日期間，只要集滿禮盒上12隻不同的生肖吉祥物，便可獲得最高獎勵2萬元提貨券。

各行各業迎接新年的方式百百款，12生肖Q梅禮盒，則是南投縣農會迎接新年而誕生的特色產品，從2007「豬」年開始，迄今2019剛好屆滿1輪，上次是以「豬」是如意為主題，此次則改成幸福農會好運「豬」，裡頭產品區分古早味、茶香及紫蘇3種口味，立體「豬」的包裝造型，不但可愛、逗趣，還兼具實用、擺飾的價值，限量1萬份禮盒，售完為止。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，南投縣素有「梅子故鄉」之稱，梅樹種植面積達1200多公頃，年產總量4000多公噸，當初是為拓展青梅製品銷路，才特別推出應景的生肖Q梅禮盒，沒想到大受歡迎，因此，為滿足消費大眾需求，遂年年推出該禮盒，且生產數量也從最初的3000個持續攀升至今日的1萬個。

尤其，今年屆滿1輪更具紀念價值及意義，農會特別推出「吉祥物回娘家」活動，從12年前的「豬」事如意，依序為可愛米老「鼠」、「牛」轉乾坤、「虎」虎生風、福「兔」行大運、「龍」發財、「蛇」報喜、「馬」到成功、「羊」洋得意、馬上封「猴」、金「雞」報喜、「狗」來福等，凡集滿3隻不同禮盒上的生肖，便可獲贈100元提貨券3張、集滿6隻不同生肖，即贈1000元提貨券6張；最大獎2萬元提貨券，則規定必須集滿「1輪12隻」各式各樣的吉祥物才可獲得，農會藉此方式與民眾互動拜個早年以外，也別具回饋消費大眾之意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/