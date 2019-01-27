台七乙線重機競速頻惹禍 小心吃罰單

2019-01-27 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕連接桃園市復興區與新北市三峽區的台七乙線，全程限速為40公里，因彎道多、沿線多為兩線車道的山路，成為許多汽機車駕駛挑戰技術與速度的首選路段，除了汽機車排氣管製造擾人噪音，過往車禍事故頻傳，讓沿線居民住的、行的心驚驚；有鑑於此，桃園市警局交通大隊在台七乙線9.1公里（往三峽）建置固定測速桿，已於去年12月14日公告啟用，迄去年底短短18天已開出逾100張超速罰單外，該路段每隔1公里並設置測速照相警示牌，及路中央設置防撞桿，提醒駕駛人勿超速行駛以維安全。

大溪警分局統計，從去年1月1日到12月31日止，台七乙線在大溪轄區路段共發生98件車禍事故，其中重型機車、大型重型機車的事故80件，約佔81％導致1人死亡、80人受傷，不僅事故數量比汽車多，傷亡數也遠較汽車事故18人受傷嚴重。

警方分析，重機車、大型重機車事故中，高達54件是自摔車禍，唯一1件死亡車禍，就是發生在9月13日下午台七乙線11.4公里過彎自摔事故導致，當時22歲鄭姓重機騎士行經該處轉彎不慎自摔滑倒，人摔到路旁水溝，經送醫搶救無效死亡。

大溪警方強調，固定測速桿已開拍取締，沿線設置測速取締標誌「警52」用以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法，警方不定期以手持式測速雷射槍取締超速、測速攔檢，週六、日等例假日配合環保局施取締「改裝（噪音）車輛」攔檢勤務。

另外，為防止機車騎士跌落排水溝，協調復興區公所針對易肇事路段加裝水溝蓋和防撞桿，希望多管齊下提醒汽機車遵守限速注意安全。

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