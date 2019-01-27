子罹患罕見疾病 愛心團體偕民代捎關懷慰問老婦人

2019-01-27 17:35

［記者陳賢義／台東報導］台東1名37歲吳姓青年，前年被診斷出罹患罕見疾病「肺泡蛋白質沉著症」，由於背部肺活量不足，只能在家靜養，與老母兩人相依為命，每月僅靠母親的老人津貼與身障補助度日，根本無力租用供氧機及定期往返高雄洗肺，台東縣藥師公會及藥劑生公會今偕台東縣議員黃治維前往吳家送關懷，致贈年菜加菜金及物資，了解用藥狀況及提供諮詢，盼台東縣政府社會處伸援協助。

寒冬送暖，慰問團由藥師公會理事長廖秀玲領軍，黃治維等人陪同，來到吳家除送上關懷，大伙還分工幫忙貼黏春聯，吳媽媽滿是感激。廖秀玲表示，年節將近，有些民眾因身體狀況、經濟等因素，無法好好過年，有鑑於此，藥師及藥劑生公會舉辦關懷活動，盼透過微薄心意及專業幫助個案，讓他們能過個好年。

吳男說，他是在前年因發高燒、呼吸困難，前往台東基督教醫院就診，後來轉診到高雄長庚，才檢驗出罹患了罕見疾病「肺泡蛋白質沉著症」。家中支出每月僅靠母親的老人津貼與身障補助，扣掉房租及他平時治療所需，加上月租3000元的供氧器，根本無力負擔，只好退掉供氧器，不舒服就在台東就醫，至今已一年未回高雄洗肺。

肺部蛋白質沉著症，為罕見的間質性肺病，需透過「洗肺」治療，將脂蛋白物質洗出肺部，目前尚未有明確的藥物能完全控制疾病。

黃治維說，吳男患有罕見疾病，因無法在台東洗肺治療，必須往返高雄就醫，低收入戶加上疾病的雙重壓力，迫使一家人生活陷入困境，盼社會處提供協助。

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