土地公託夢鑽井 老農挖出「黃金水」

2019-01-27 16:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕獨居老農鑽井取地下水，一試不成，「土地公」夜裡來託夢，依「土地公」指示果真挖出地下水，但靜置之後變成「黃金水」，老農嚇得向環保局求援，檢驗結果未出來之前，仍使用山泉水。

家住在嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔丘陵地的78歲詹姓老農指出，鄉間自來水化時，他正帶著妻小北上打拚未申辦，等到退休返家，因需自付幹管費3、40萬元，就自行買水管等器村到鄰近的山上接山泉水使用，現在已年邁要維護長達250公尺的管線力不從心，才申請鑽井，準備改用地下水。

詹姓老農表示，去年12月工程人員在屋子北側鑽井無功而返，12月26日午夜睡覺時，夢見著官服的土地公前來指示鑽井地點，趕緊起床依土地公指示在屋子南方用石灰做記號。

不過工程人員前來鑽探時，卻指這個地點不好，一挖果真不太順利，但詹某不敢違背土地公的指示，硬得頭皮一再拜託，終在60米深挖獲穩定地下水源。

1月21日接上電源抽取地下水，先連續運作30小時沒有狀況後，於23日將水抽進水塔，結果隔天要使用時，赫然發現水呈金黃色，只好將整個水塔的水排掉，結果在地面留下一條「黃金道」。

環局採樣檢驗 預計2/1結果出爐

環保局人員接獲老翁陳情，26日前往了解，初步檢測酸鹼值、清濁度都沒有問題，但由於靜置後會變色，因而採樣回去檢驗，預計2月1日結果會出來。

忠和國中校長黃雪惠說，將老翁家地下水變化情形的影片、照片和多位化學老師討論之後，初判水色變金黃應是水中含高濃度鐵離子所致，水面出現油花則有污染之虞，建議在檢驗結果出爐前，不要飲用地下水。

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