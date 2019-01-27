春節到內灣 建議把愛車停這裡 搭火車慢慢玩

2019-01-27 10:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節連假，新竹縣著名景點內灣商圈勢必湧入大量車潮，縣府警察局橫山分局建議旅客不妨將愛車免費停放在尖石防汛道路或是台鐵內灣支線九讚頭車站前廣場，改搭火車，沿途可探訪有愛情車站之稱的合興車站、欣賞翠綠的田野景觀，也可免除找不到停車位之苦。

橫山分局表示，內灣商圈周圍公、民營停車場，約可供1653部車輛停車，為預防內灣在連續假期湧入大量車潮，造成無車位可停的窘境，建議旅客不妨將愛車免費停放距離內灣約1.2公里的防汛道路（尖石方向）在不怕餐廳後方，約可免費停放300輛汽車

或是將愛車停放在台三線亞洲水泥廠對面、九讚頭火車站前廣場（中豐路二段286巷內），約可免費停放100輛汽車，再搭乘台鐵內灣線，經過合興、富貴站至內灣車站，並利用該站設立的悠遊卡感應上車或找站長補票，票價15元，車程約15分鍾。

沿途可探訪特色車站，如有愛情車站之稱的合興車站，欣賞翠綠的田野景觀，也可免除找不到停車位之苦，悠閒漫步內灣老街、探幽尋古。

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