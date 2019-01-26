國中金牌泳將近失明 同學彩繪募藥錢助他治眼

2019-01-26 21:57

［記者黃旭磊／高雄報導］國中生罹患遺傳罕病，幾乎失明仍奪下特殊運動會游泳金牌，與全班同學彩繪豬賀年。

旗津國中二年級廖紘緯，罹患罕病雷伯士基因遺傳，去年視力降至目視0.01，幾乎全盲，但並不因此自暴自棄，為感謝家人與同學，挑戰最愛游泳項目，參加高雄市特殊運動會，從國中組比到成人組，拿下蛙式自由式1百公尺、2百公尺共6面金牌。

廖紘緯說，視力驟然模糊直至看不見，心中很怕，謝謝同學、老師鼓勵，家人持續關懷才重拾信心，會用功學業、努力向上，不讓大家失望。

雷伯士基因遺傳（簡稱LHON）為粒線體遺傳疾病，患者視網膜神經節細胞和其軸突退化，造成急性或亞急性失明，常發生在年輕男性，在國內也是罕見病例，且目前僅有1名雷伯士基因遺傳失明患者，服用德國保健食品治癒，藥程需價超過300萬元。

同學彩繪「感動豬」募款治眼 盼他再見海水藍

全班29名同學為籌募藥錢彩繪「感動豬」，廖紘緯無法分辨色彩，同學合力協助以拇指沾色，由於校區緊鄰台灣海峽，放眼所及為湛藍海色，「感動豬」被漆上海水藍，並有同學愛心捺印。

導師張玲雅說，期待支持紘緯，視力康復重見光明「再看到旗津海水藍」。

廖母黃爾玲為兒子「感動豬」作品點睛，留下兩個黃色彩印。黃爾玲說，全職照顧兒子，丈夫是環保局約雇清潔隊員，醫療費用幾乎拖跨生計，感謝教育部政務次長范巽綠、高雄市教育局長吳榕峯及校長張振義持續關心。

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