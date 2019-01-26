首獎加碼到10萬！佳冬廣惠宮擲筊大賽 還有萌豬布偶報喜

2019-01-26 21:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東佳冬石光見廣惠宮曾因超大筊杯和巨型西瓜吉祥物而聲名大噪，今年「擲筊大賽」首獎「王爺發財金」一口氣加碼到10萬元，還有畜產業者贊助小豬撲滿及祈福錢母，祈願豬年力抗中國豬瘟，管委會主委吳清山、石光村長劉金亭、玉光村長曾清香今天摟著大小豬布偶，邀請遊子回鄉、民眾走春來佳冬「試手氣、沾喜氣」！

石光見廣惠宮奉祀三山國王，是地方信仰中心，連年春節舉辦擲筊大賽，今年還有小朋友最愛的平安豬布偶，上百隻布偶在廟埕一字排開，萌度破表，頻頻有路人詢問：「可不可以現在買？」

除夕到初二初賽 初二晚間決賽

吳清山說，去年賽程只有除夕、初一，不少佳冬女兒是忠實信徒，初二回娘家只能向隅，今年改從除夕到初二白天先擲筊，連3聖筊晉決賽，決賽則於初二晚間拚手氣，博連續聖杯，參與擲筊需現場購買擲筊券，一張100元，頭獎10萬元、二獎3萬元、三獎1萬元各一名，加上千元「金豬吉祥金」至少10名，大手筆希望賓客盡歡，春節開門紅。

佳冬也是養豬大鄉，管委會委員張孟偉及王世文配合豬年，請鄉內畜牧業者楊嘉慶及育源水產有限公司蔡妙芬，贊助888隻小豬撲滿、開運錢母以及上百隻豬家族布偶，其中，為首的大豬6隻，正好是「六畜興旺豬為首」俚語，這些豬布偶、撲滿，除夕會入廟請王爺加持福佑，祈福保護台灣豬產業。

888隻小豬撲滿 初一排隊免費送

「限量是殘酷的！」張孟偉說，888隻小豬撲滿初一早上8點8分排隊免費送，大年初一早上10點，開放每人限購兩隻平安小豬布偶，一隻100元，而大年初一當天，持擲筊券也能參加擲筊拿平安豬，5聖筊可抱走大豬、3聖筊拿小豬吊飾，金豬報喜慶豐年。

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