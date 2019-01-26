風真透！冷氣團主力逐漸涵蓋台灣 今晚至明晨最冷

2019-01-26 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，入冬以來最強冷氣團今天（26日）清晨抵達，氣溫將越晚越低，氣象局稍早也針對北部、西部地區發布低溫特報，並在18縣市發布陸上強風特報。臉書粉專「天氣即時預報」也提醒，今晚至明（27日）晨，將是本次冷空氣「最冷」時刻，提醒民眾要做好禦寒措施。

「天氣即時預報」表示，由於北風持續吹，因此今晚將是本次「強烈冷氣團」最冷的時候。強烈的北風持續帶動冷空氣南下，很多人都有「風很大」的感覺，這主因是冷高壓南下速度快，也凸顯了這一次冷空氣「冷得快」的一大特徵。

「天氣即時預報」也指出，冷空氣的主力已經逐漸涵蓋台灣，「今晚至週日晨」將是本次冷空氣「最冷」，而低溫預計分別是：馬祖7度；苗栗、中北部空曠處10度：桃園、新竹、雲林、金門11度；北北基、中彰投、嘉義、宜蘭、南部空曠處12度；台南13度；屏東、花蓮、澎湖14度以及高雄15度。

而本次冷空氣的另一特性「乾」也持續中，全台各地幾乎都是乾冷，中南部甚至豔陽高照，但濕度偏低，提醒民眾要多注意呼吸道的狀況。另外，本次冷空氣將影響至下週一（28日）清晨；下週一白天起，各地將大回暖至下週四（31日）上半天，直到下週四下半天，新一波冷空氣才會再度到來。

「天氣即時預報」也提醒民眾，今晚將是「風強又冷」的一晚，因此外出都要做好保暖措施，才不會感冒了。

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